In Chemnitz wird ein Entblößer an einem Kita-Zaun von einer Frau vertrieben

Im Stadtteil Hilbersdorf soll ein Mann öffentlich an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Eine Frau sprach ihn an. Er flüchtete.

Chemnitz.

Eine Frau hat am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Hilbersdorf einen bisher unbekannten Mann dabei ertappt, wie er sich am Zaun einer Kita an der Hilbersdorfer Straße aufhielt und an seinem unbedeckten Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau den Mann ansprach, rannte er in Richtung eines Edeka-Marktes davon. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß und etwa 55 Jahre alt beschrieben. Er hatte mittellanges, graues Haar, einen Vollbart und trug eine graue Arbeitshose sowie eine dunkelblaue Jacke. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung vor Kindern. Sie fragt zudem, wer Beobachtungen zum Geschehen gemacht hat. (reu) Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 03727 9800 entgegen.