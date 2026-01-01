In diesem Chemnitzer Tattoo-Studio ist alles ein bisschen anders – und auch rosa

Chemnitz
Benjamin Strauß stammt aus Sachsen. Jahrelang lebte er aber in Berlin und später in Leipzig. Der Tätowierer entschied sich nun bewusst für Chemnitz. Und in seinem Studio auf der Bernsdorfer Straße will er einen sicheren Raum schaffen. Ein Besuch bei „Love Grandma Tattoo“.
Früher war hier ein Uhrmachergeschäft. Seit einigen Monaten ist das Geschäft auf der Bernsdorfer Straße das Reich von Benjamin Strauß. Der 35-Jährige fällt auf. In seinem Gesicht und am ganzen Körper ist er tätowiert. Und er trägt nicht nur Tinte unter der Haut, er bringt sie auch für andere dorthin. Er ist Tätowierer, schon in seiner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.