Inklusion hinter den Decks: Wie Jugendliche im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna mit Musik neue Wege finden können

Chemnitz Umland
Ein DJ-Workshop im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna eröffnet Jugendlichen mit Beeinträchtigungen neue Möglichkeiten, Musik zu erleben, Technik zu erlernen und Teilhabe praktisch zu erfahren.
Der Kulturkeller an der Bachstraße ist seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil der Limbach-Oberfrohnaer Kulturszene. Der Veranstaltungsort hat sich mit außergewöhnlichen Formaten einen Namen gemacht. Konzerte, Lesungen und Clubabende gehören ebenso zum Programm wie Projekte mit gesellschaftlichem Anspruch. Seit nunmehr zwei Jahren wird der...
