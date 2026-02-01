MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern

Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen. Bild: Ralf Jerke
„Yve'Ree“ legt bei „Mama geht tanzen“ im Kulturkeller auf. Auch die DJane ist, wie alle Frauen im Organisationsteam, selbst Mutter.
„Yve'Ree“ legt bei „Mama geht tanzen“ im Kulturkeller auf. Auch die DJane ist, wie alle Frauen im Organisationsteam, selbst Mutter. Bild: Ralf Jerke
Nancy Latendresse-Lévesque organisiert die Veranstaltungen als Franchisenehmerin. Im Kulturkeller ist sie mit „Mama geht tanzen“ bereits zum zweiten Mal.
Nancy Latendresse-Lévesque organisiert die Veranstaltungen als Franchisenehmerin. Im Kulturkeller ist sie mit „Mama geht tanzen“ bereits zum zweiten Mal. Bild: Ralf Jerke
Sarah Weber (r.) schenkte ihrer Freundin Jessica Meyer das Ticket für „Mama geht tanzen“ zum Geburtstag. Die Kinder verbringen derweil einen gemeinsamen Filmabend.
Sarah Weber (r.) schenkte ihrer Freundin Jessica Meyer das Ticket für „Mama geht tanzen“ zum Geburtstag. Die Kinder verbringen derweil einen gemeinsamen Filmabend. Bild: Ralf Jerke
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen. Bild: Ralf Jerke
„Yve'Ree“ legt bei „Mama geht tanzen“ im Kulturkeller auf. Auch die DJane ist, wie alle Frauen im Organisationsteam, selbst Mutter.
„Yve'Ree“ legt bei „Mama geht tanzen“ im Kulturkeller auf. Auch die DJane ist, wie alle Frauen im Organisationsteam, selbst Mutter. Bild: Ralf Jerke
Nancy Latendresse-Lévesque organisiert die Veranstaltungen als Franchisenehmerin. Im Kulturkeller ist sie mit „Mama geht tanzen“ bereits zum zweiten Mal.
Nancy Latendresse-Lévesque organisiert die Veranstaltungen als Franchisenehmerin. Im Kulturkeller ist sie mit „Mama geht tanzen“ bereits zum zweiten Mal. Bild: Ralf Jerke
Sarah Weber (r.) schenkte ihrer Freundin Jessica Meyer das Ticket für „Mama geht tanzen“ zum Geburtstag. Die Kinder verbringen derweil einen gemeinsamen Filmabend.
Sarah Weber (r.) schenkte ihrer Freundin Jessica Meyer das Ticket für „Mama geht tanzen“ zum Geburtstag. Die Kinder verbringen derweil einen gemeinsamen Filmabend. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.

Wenn im Limbach-Oberfrohnaer Kulturkeller „Mama geht tanzen“ auf dem Programm steht, geht es nicht um Dating, nicht um laute Nächte bis in die frühen Morgenstunden und auch nicht um klassische Clubatmosphäre. Vielmehr steht eine bewusste Auszeit für Mütter im Mittelpunkt. Organisiert wird die Veranstaltung von Nancy Latendresse-Lévesque,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:01 Uhr
2 min.
Ferrari 849 Testarossa: Der neue Überflieger aus Maranello
Der Ferrari 849 Testarossa tritt die Nachfolge des SF90 an, und kombiniert einen V8-Biturbo mit drei Elektromotoren.
Er beerbt den bislang stärksten Straßen-Ferrari: Wenn in diesem Sommer der 849 Testarossa an den Start geht, legen die Italiener die Latte mal wieder etwas höher. Allerdings auch beim Preis.
27.01.2026
2 min.
„Mama geht tanzen“ kommt wieder nach Limbach-Oberfrohna
Bilder von einer „Mama geht tanzen“-Party in Chemnitz.
Die Partyreihe hat sich seit 2024 etabliert. Nun kommt sie mit einem Spezial in den „Kulturkeller“. Wann die Party stattfindet und ob Männer draußen bleiben müssen.
Jonas Patzwaldt
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:03 Uhr
5 min.
Bericht: Iran bestätigt mögliches Treffen mit den USA
Irans Außenminister Araghtschi will sich einem Bericht zufolge mit dem US-Sondergesandten Witkoff treffen. (Archivbild)
Was plant US-Präsident Trump mit dem Iran? Nach Drohungen solle nun wieder die Diplomatie das Wort haben - heißt es aus Teheran.
01.02.2026
3 min.
„Klein gegen Groß“ in der ARD: So hat sich Kurt (9) aus Striegistal bei Kai Pflaume geschlagen
Kurt Jentsch und Sebastian Pufpaff trugen in der ARD das „Kennzeichen-Duell aus.
Kurt aus Mittelsachsen gegen „TV-Total“-Moderator Sebastian Pufpaff. Das war eines der Duelle am Samstagabend in der neuen Folge der TV-Show „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“.
Falk Bernhardt
23.01.2026
4 min.
Hightech Maschinenbauer aus Limbach-Oberfrohna: „Zulieferer werden fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel“
Martin Koch prüft in der Werkhalle in Limbach-Oberfrohna ein Teil für einen Teilchenbeschleuniger.
Seit mehreren Jahren nimmt das Unternehmen keine Großaufträge aus der Automobilindustrie an. Dennoch haben sie Erfolg und produzieren Teile für Raketen, Quantencomputer und Teilchenbeschleuniger.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel