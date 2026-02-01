Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.

Wenn im Limbach-Oberfrohnaer Kulturkeller „Mama geht tanzen“ auf dem Programm steht, geht es nicht um Dating, nicht um laute Nächte bis in die frühen Morgenstunden und auch nicht um klassische Clubatmosphäre. Vielmehr steht eine bewusste Auszeit für Mütter im Mittelpunkt. Organisiert wird die Veranstaltung von Nancy Latendresse-Lévesque,...