„Mama geht tanzen“ kommt wieder nach Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Die Partyreihe hat sich seit 2024 etabliert. Nun kommt sie mit einem Spezial in den „Kulturkeller“. Wann die Party stattfindet und ob Männer draußen bleiben müssen.
Am Freitag verwandelt sich der Kulturkeller in Limbach-Oberfrohna erneut in eine bunte Tanzfläche für Mütter. Von 20 bis 23 Uhr steigt die „Mama geht tanzen“-Party, diesmal unter dem Motto „Neon Special“.
