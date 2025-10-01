Innerhalb weniger Stunden: Zwei Autos fahren in Neukirchen gegen Hauswände

Jeweils am Dienstagabend und Mittwochmorgen ereigneten sich die Unfälle, die erstaunlich viele Parallelen aufweisen. Einen Zusammenhang gebe es wohl nicht.

Innerhalb von zwölf Stunden ist es in Neukirchen zu zwei fast identischen Unfällen gekommen. Zwei Autos prallten innerhalb weniger Stunden gegen Hauswände und richteten damit Schäden im hohen fünfstelligen Bereich an.