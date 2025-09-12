Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen

Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.

Kaum noch Ware in den Regalen, die Türen verschlossen: Dieser Anblick bietet sich Kunden seit Freitag am Rondell mitten in der Galerie Roter Turm. Das dortige Geschäft „Marken Outlet" hat überraschend geschlossen. Laut Centermanager Jörg Knöfel befindet sich die Inhabergesellschaft in einem Insolvenzverfahren. Es sei unsicher, wie es mit...