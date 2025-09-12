Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen

In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.

Kaum noch Ware in den Regalen, die Türen verschlossen: Dieser Anblick bietet sich Kunden seit Freitag am Rondell mitten in der Galerie Roter Turm. Das dortige Geschäft „Marken Outlet“ hat überraschend geschlossen. Laut Centermanager Jörg Knöfel befindet sich die Inhabergesellschaft in einem Insolvenzverfahren. Es sei unsicher, wie es mit...
