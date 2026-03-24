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Massumeh Banbertina und Tochter Narges Beheshti am traditionellen Haft Sin.
Massumeh Banbertina und Tochter Narges Beheshti am traditionellen Haft Sin. Foto: Andreas Seidel
Nüsse, Gebäck, Knoblauch, Apfel und Datteln auf dem Haft Sin symbolisieren Tugenden wie Fruchtbarkeit, Geduld und Wohlergehen.
Nüsse, Gebäck, Knoblauch, Apfel und Datteln auf dem Haft Sin symbolisieren Tugenden wie Fruchtbarkeit, Geduld und Wohlergehen. Foto: Andreas Seidel
Nahid Zeinali Dehaghani (links) und Hadi Khazraee (rechts) feiern Nouruz mit anderen Iranern in Chemnitz.
Nahid Zeinali Dehaghani (links) und Hadi Khazraee (rechts) feiern Nouruz mit anderen Iranern in Chemnitz. Foto: Andreas Seidel
Massumeh Banbertina und Tochter Narges Beheshti am traditionellen Haft Sin.
Massumeh Banbertina und Tochter Narges Beheshti am traditionellen Haft Sin. Foto: Andreas Seidel
Nüsse, Gebäck, Knoblauch, Apfel und Datteln auf dem Haft Sin symbolisieren Tugenden wie Fruchtbarkeit, Geduld und Wohlergehen.
Nüsse, Gebäck, Knoblauch, Apfel und Datteln auf dem Haft Sin symbolisieren Tugenden wie Fruchtbarkeit, Geduld und Wohlergehen. Foto: Andreas Seidel
Nahid Zeinali Dehaghani (links) und Hadi Khazraee (rechts) feiern Nouruz mit anderen Iranern in Chemnitz.
Nahid Zeinali Dehaghani (links) und Hadi Khazraee (rechts) feiern Nouruz mit anderen Iranern in Chemnitz. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Iraner aus Chemnitz über den Krieg: Hoffen auf die Revolution und Bangen um die Familie
Von Silas Andrick
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Das iranische Neujahresfest Nouruz ist ein Fest des Neuanfangs und der Familie. Doch dieses Jahr ist die Freude getrübt. Der Kontakt zur Heimat ist brüchig, die Zukunft ungewiss.

In Chemnitz leben über 1000 Iraner und Iranerinnen. Viele von ihnen feiern derzeit Nouruz, das 13-tägige Neujahresfest. Die diesjährige Friedenspreisträgerin Massumeh Banbertina, die vor elf Jahren aus dem Iran floh, ist eine von ihnen. „Nach elf Jahren kann ich zum ersten Mal an diesem Fest nicht mit meinen Eltern sprechen“, berichtet sie...
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