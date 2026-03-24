Iraner aus Chemnitz über den Krieg: Hoffen auf die Revolution und Bangen um die Familie

Das iranische Neujahresfest Nouruz ist ein Fest des Neuanfangs und der Familie. Doch dieses Jahr ist die Freude getrübt. Der Kontakt zur Heimat ist brüchig, die Zukunft ungewiss.

In Chemnitz leben über 1000 Iraner und Iranerinnen. Viele von ihnen feiern derzeit Nouruz, das 13-tägige Neujahresfest. Die diesjährige Friedenspreisträgerin Massumeh Banbertina, die vor elf Jahren aus dem Iran floh, ist eine von ihnen. „Nach elf Jahren kann ich zum ersten Mal an diesem Fest nicht mit meinen Eltern sprechen“, berichtet sie... In Chemnitz leben über 1000 Iraner und Iranerinnen. Viele von ihnen feiern derzeit Nouruz, das 13-tägige Neujahresfest. Die diesjährige Friedenspreisträgerin Massumeh Banbertina, die vor elf Jahren aus dem Iran floh, ist eine von ihnen. „Nach elf Jahren kann ich zum ersten Mal an diesem Fest nicht mit meinen Eltern sprechen“, berichtet sie...