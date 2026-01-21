MENÜ
  • Eine Iranerin aus Chemnitz erzählt: „Ich habe seit zwei Wochen nichts von meinen Eltern gehört. Ich weiß nicht, ob sie noch leben“

Bei Protesten in Barcelona zünden sich iranische Frauen während einer Kundgebung aus Solidarität mit den Massenprotesten im Iran eine Zigarette an brennenden Fotos der Regimeführer an.
Bei Protesten in Barcelona zünden sich iranische Frauen während einer Kundgebung aus Solidarität mit den Massenprotesten im Iran eine Zigarette an brennenden Fotos der Regimeführer an. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa
Auf der Solidaritätsdemonstration auf dem Chemnitzer Neumarkt wird die alte Flagge des Irans geschwenkt. Für viele steht sie für ein offenes, demokratisches Land.
Auf der Solidaritätsdemonstration auf dem Chemnitzer Neumarkt wird die alte Flagge des Irans geschwenkt. Für viele steht sie für ein offenes, demokratisches Land. Bild: privat
Ein Foto des politischen und religiösen Führers des Iran, Ali Khamenei wird von den Demonstrierenden mit Füßen getreten.
Ein Foto des politischen und religiösen Führers des Iran, Ali Khamenei wird von den Demonstrierenden mit Füßen getreten. Bild: privat
Die Demonstrierenden erhoffen sich von einer Besserung der Lage im Iran auch Fortschritte im Konflikt zwischen Gaza und Israel.
Die Demonstrierenden erhoffen sich von einer Besserung der Lage im Iran auch Fortschritte im Konflikt zwischen Gaza und Israel. Bild: privat
Eine Frau überquert eine Kreuzung in der Innenstadt von Teheran.
Eine Frau überquert eine Kreuzung in der Innenstadt von Teheran. Bild: Vahid Salemi/AP/dpa
Chemnitz
Eine Iranerin aus Chemnitz erzählt: „Ich habe seit zwei Wochen nichts von meinen Eltern gehört. Ich weiß nicht, ob sie noch leben“
Redakteur
Von Josua Gerner
Die gewaltsamen Ereignisse im Iran reichen bis nach Chemnitz. In Sachsen lebende Iraner solidarisieren sich mit den Menschen in ihrem Heimatland. Doch sie haben Angst. Um ihre Angehörigen und um sich.

Darya Kianpour sitzt in ihrer Wohnung in Chemnitz. Auf dem hellen Holzschrank in der Ecke steht eine erzgebirgische Weihnachtspyramide, an den Wänden hängen Fotos und Kunstdrucke. Kianpour, 36 Jahre alt, ist vor 14 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Chemnitz ist ihr Zuhause - doch ihre Gedanken sind momentan fast ausschließlich im...
