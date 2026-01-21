Chemnitz
Die gewaltsamen Ereignisse im Iran reichen bis nach Chemnitz. In Sachsen lebende Iraner solidarisieren sich mit den Menschen in ihrem Heimatland. Doch sie haben Angst. Um ihre Angehörigen und um sich.
Darya Kianpour sitzt in ihrer Wohnung in Chemnitz. Auf dem hellen Holzschrank in der Ecke steht eine erzgebirgische Weihnachtspyramide, an den Wänden hängen Fotos und Kunstdrucke. Kianpour, 36 Jahre alt, ist vor 14 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Chemnitz ist ihr Zuhause - doch ihre Gedanken sind momentan fast ausschließlich im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.