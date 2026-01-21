Eine Iranerin aus Chemnitz erzählt: „Ich habe seit zwei Wochen nichts von meinen Eltern gehört. Ich weiß nicht, ob sie noch leben“

Die gewaltsamen Ereignisse im Iran reichen bis nach Chemnitz. In Sachsen lebende Iraner solidarisieren sich mit den Menschen in ihrem Heimatland. Doch sie haben Angst. Um ihre Angehörigen und um sich.

Darya Kianpour sitzt in ihrer Wohnung in Chemnitz. Auf dem hellen Holzschrank in der Ecke steht eine erzgebirgische Weihnachtspyramide, an den Wänden hängen Fotos und Kunstdrucke. Kianpour, 36 Jahre alt, ist vor 14 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Chemnitz ist ihr Zuhause - doch ihre Gedanken sind momentan fast ausschließlich im... Darya Kianpour sitzt in ihrer Wohnung in Chemnitz. Auf dem hellen Holzschrank in der Ecke steht eine erzgebirgische Weihnachtspyramide, an den Wänden hängen Fotos und Kunstdrucke. Kianpour, 36 Jahre alt, ist vor 14 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Chemnitz ist ihr Zuhause - doch ihre Gedanken sind momentan fast ausschließlich im...