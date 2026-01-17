Protest: Iraner in Chemnitz hoffen auf militärisches Eingreifen der USA

Bei einer Versammlung auf dem Chemnitzer Neumarkt machten 50 Demonstranten auf die Lage in ihrem Heimatland aufmerksam.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Exil-Iraner in Chemnitz demonstriert. Vor dem Rathaus versammelten sich am Samstagmittag rund 50 Personen, die sich mit den Protesten in Iran solidarisierten. „Wir wollen, dass das Töten dort aufhört und wir wollen, die Welt darüber informieren, wie viele Menschen bereits für ihre Freiheit gestorben...