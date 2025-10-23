Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ist das die Trendwende? Erstmals seit zehn Jahren wieder steigende Studierendenzahlen an der TU Chemnitz

Marie, Laura und Helene (von links) beginnen ein Psychologie-Studium an der TU Chemnitz. Sie gehören zu den mehr als 2000 Erstis an der Uni.
Marie, Laura und Helene (von links) beginnen ein Psychologie-Studium an der TU Chemnitz. Sie gehören zu den mehr als 2000 Erstis an der Uni. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Ist das die Trendwende? Erstmals seit zehn Jahren wieder steigende Studierendenzahlen an der TU Chemnitz
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach vorläufigen Zahlen studieren wieder mehr Menschen an der Chemnitzer Uni als zuletzt. Mit dem Kulturhauptstadt-Titel hat das aber wohl wenig zu tun, wie „Freie Presse“ bei einer Umfrage erfuhr.

Gerd Strohmeiers Reden anlässlich der Auftaktfeier für neue Studierende sind meist kurzweilig, zuweilen nachdenklich, oft auch amüsant. In dieser Woche zeigte sich der Rektor der TU Chemnitz aber ungewohnt euphorisch. Mehr als 2000 Erstis gebe es in diesem Wintersemester, verkündete Strohmeier am Dienstagabend im größten Hörsaal der Uni....
