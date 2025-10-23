Ist das die Trendwende? Erstmals seit zehn Jahren wieder steigende Studierendenzahlen an der TU Chemnitz

Chemnitz
Nach vorläufigen Zahlen studieren wieder mehr Menschen an der Chemnitzer Uni als zuletzt. Mit dem Kulturhauptstadt-Titel hat das aber wohl wenig zu tun, wie „Freie Presse“ bei einer Umfrage erfuhr.
Gerd Strohmeiers Reden anlässlich der Auftaktfeier für neue Studierende sind meist kurzweilig, zuweilen nachdenklich, oft auch amüsant. In dieser Woche zeigte sich der Rektor der TU Chemnitz aber ungewohnt euphorisch. Mehr als 2000 Erstis gebe es in diesem Wintersemester, verkündete Strohmeier am Dienstagabend im größten Hörsaal der Uni....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.