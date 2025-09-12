Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Susanne Lasch und die Klasse 4c flöten das „Drescherlied". Dazu passt das Tafelbild. Seit Wochen dreht sich alles um den Ackerbau.
Susanne Lasch und die Klasse 4c flöten das „Drescherlied“. Dazu passt das Tafelbild. Seit Wochen dreht sich alles um den Ackerbau. Bild: Ulf Dahl
Susanne Lasch und die Klasse 4c flöten das „Drescherlied“. Dazu passt das Tafelbild. Seit Wochen dreht sich alles um den Ackerbau.
Susanne Lasch und die Klasse 4c flöten das „Drescherlied“. Dazu passt das Tafelbild. Seit Wochen dreht sich alles um den Ackerbau. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Ja, sie tanzen ihren Namen: Zu Besuch in der Waldorfschule Chemnitz
Von Manuela Müller
Die Jugend wird in staatlichen Schulen druckbetankt und fühlt sich einsam. Sollte jeder seinen Namen tanzen lernen, um glücklich zu werden? Ein Besuch an der Waldorfschule in Chemnitz, 100 Jahre nach Rudolf Steiners Tod.

Frau Lasch hat Bauern an die Tafel gemalt. Zwei weizenblonde Männer, die vor einer leuchtend gelben Sonne Dreschflegel schwingen und getrocknetes Getreide dreschen. Man muss die schwarzen Tafelflügel aufklappen, dann taucht das Panorama auf. Es sieht aus, als hätte sich ein Schüler van Goghs großflächig mit bunter Kreide ausprobiert.
