Jagd nach billiger Ware im Neefepark Chemnitz: Kunden überrascht vom vorzeitigen Globus-Aus

Am Mittwoch sollte es offenbar nochmal Rabatte auf Fleisch und alles aus der Frischetheke geben. Doch daraus wurde nichts, schon früh am Morgen stehen immer wieder verdutzte Kunden vor verschlossener Tür. Was ein Security-Mann berichtet.

Es ist 8.20 Uhr am Mittwoch im Neefepark. Normalerweise hatte der Globus-Markt um diese Zeit schon 20 Minuten geöffnet. Immer wieder parken Autos auf dem Parkplatz. Manche kommen mit leeren Taschen, andere vor oder zwischen der Arbeit vorbei, um sich schnell was zu holen. Doch das ist Geschichte. So wie sie gekommen sind, müssen die Kunden... Es ist 8.20 Uhr am Mittwoch im Neefepark. Normalerweise hatte der Globus-Markt um diese Zeit schon 20 Minuten geöffnet. Immer wieder parken Autos auf dem Parkplatz. Manche kommen mit leeren Taschen, andere vor oder zwischen der Arbeit vorbei, um sich schnell was zu holen. Doch das ist Geschichte. So wie sie gekommen sind, müssen die Kunden...