  • Jahr der Jüdischen Kultur beginnt: Sperrungen zur Eröffnung vor Chemnitzer Museum

Im Fenster des Cafés „Julius" steht schon ein Chanukka-Leuchter. Am Sonntag kommt noch ein weiterer hinzu. Bild: Denise Märkisch
Im Fenster des Cafés „Julius“ steht schon ein Chanukka-Leuchter. Am Sonntag kommt noch ein weiterer hinzu. Bild: Denise Märkisch
Im Fenster des Cafés „Julius“ steht schon ein Chanukka-Leuchter. Am Sonntag kommt noch ein weiterer hinzu.
Im Fenster des Cafés „Julius“ steht schon ein Chanukka-Leuchter. Am Sonntag kommt noch ein weiterer hinzu. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Jahr der Jüdischen Kultur beginnt: Sperrungen zur Eröffnung vor Chemnitzer Museum
Redakteur
Von Denise Märkisch
„Tacheles 2026“: Im Museum für Archäologie und ehemaligen Schocken-Kaufhaus wird am Wochenende das Jahr der Jüdischen Kultur eröffnet. Das Areal davor und das ganze Haus sind für die Öffentlichkeit zeitweise gesperrt.

Der Botschafter Israels kommt, auch der Landesrabbiner und der Ministerpräsident haben ihr Kommen angekündigt: Wenn am Sonntag das Jahr der Jüdischen Kultur in Sachsen offiziell beginnt, gibt es einige Sicherheitsmaßnahmen rund um das Archäologiemuseum Smac, das im einstigen jüdischen Schocken-Kaufhaus ist. Zum einen bleibt das Museum am...
