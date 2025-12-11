Jede Menge Adventsstimmung im Chemnitzer Umland: Weihnachtsmärkte, Konzerte und Basteln

Städte und Gemeinden rund um Chemnitz laden zu Weihnachtsmärkten und Weihnachtsprogrammen ein. Dabei lässt sich eine Eiskönigin ebenso treffen wie der Weihnachtsmann – ein Überblick.

Burgstädts Stadtadvent bringt nicht nur Einheimische ins Zentrum der Stadt. Auch Gäste nutzen gern das vom Gewerbe- und Handelsverein in Kooperation mit der Stadt organisierte Markttreiben, bei dem es am 13. und 14. Dezember ein facettenreiches Angebot weihnachtlicher Waren sowie Speisen und Getränke auf und am Burgstädter Markt geben wird....