Jetzt offiziell: Chemnitz will die Tour de France in die Stadt holen

Das Rathaus unterstützt die Bemühungen eines Vereins, das größte Radsport-Ereignis 2030 nach Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu bringen. Chemnitz spielt bei dessen Überlegungen eine besondere Rolle.

Rollt durch Chemnitz in einigen Jahren die Tour de France? Dieser Gedanke scheint immer mehr Menschen in der Stadt und der Region zu begeistern. Hintergrund: Ein überregionaler Verein („Grand Départ 2030“ e.V.) will das größte Event im internationalen Straßenradsport im Jahr 2030 nach Ostdeutschland holen, zum 40. Jubiläum der... Rollt durch Chemnitz in einigen Jahren die Tour de France? Dieser Gedanke scheint immer mehr Menschen in der Stadt und der Region zu begeistern. Hintergrund: Ein überregionaler Verein („Grand Départ 2030“ e.V.) will das größte Event im internationalen Straßenradsport im Jahr 2030 nach Ostdeutschland holen, zum 40. Jubiläum der...