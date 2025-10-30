Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Jetzt offiziell: Chemnitz will die Tour de France in die Stadt holen

Die jährlich veranstaltete Tour de France gilt als eines der größten Sportereignisse der Welt. Hier der Dritte der Gesamtwertung 2025, Florian Lipowitz aus Deutschland.
Die jährlich veranstaltete Tour de France gilt als eines der größten Sportereignisse der Welt. Hier der Dritte der Gesamtwertung 2025, Florian Lipowitz aus Deutschland. Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Die jährlich veranstaltete Tour de France gilt als eines der größten Sportereignisse der Welt. Hier der Dritte der Gesamtwertung 2025, Florian Lipowitz aus Deutschland.
Die jährlich veranstaltete Tour de France gilt als eines der größten Sportereignisse der Welt. Hier der Dritte der Gesamtwertung 2025, Florian Lipowitz aus Deutschland. Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Chemnitz
Jetzt offiziell: Chemnitz will die Tour de France in die Stadt holen
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Rathaus unterstützt die Bemühungen eines Vereins, das größte Radsport-Ereignis 2030 nach Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu bringen. Chemnitz spielt bei dessen Überlegungen eine besondere Rolle.

Rollt durch Chemnitz in einigen Jahren die Tour de France? Dieser Gedanke scheint immer mehr Menschen in der Stadt und der Region zu begeistern. Hintergrund: Ein überregionaler Verein („Grand Départ 2030“ e.V.) will das größte Event im internationalen Straßenradsport im Jahr 2030 nach Ostdeutschland holen, zum 40. Jubiläum der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
10:49 Uhr
2 min.
Reiche geht von Industriestrompreis ab Januar 2026 aus
Wirtschaftsministerin Reiche: in den letzten Zügen der Verhandlungen mit der Kommission. (Archivbild)
Die deutsche Industrie beklagt im internationalen Vergleich hohe Energiepreise. Die Bundesregierung will nun eine angekündigte Maßnahme umsetzen.
05.09.2025
3 min.
Radsportlegende Jan Ullrich kommt ins Erzgebirge
Die neue Friedensfahrt überquerte bereits 2023 den Buchholzer Jahrmarkt.
Der Buchholzer Jahrmarkt wird in diesem Jahr wieder um eine Attraktion reicher. Der legitime Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt durchquert den Stadtteil. Neben dem Tour-de-France-Sieger sind weitere Stargäste dabei.
Patrick Herrl
18.09.2025
3 min.
„Das hat mich richtig mitgenommen“: Radsportstar Jan Ullrich schwärmt von seiner Teilnahme am European Peace Ride
Jan Ullrich in Chemnitz. Der Radsportstar war begeistert von der Organisation des EPR und von der Region.
Der 51-Jährige war am Wochenende bei der Fahrt von Usti nad Labem nach Chemnitz dabei und wertet sie in seinem Podcast „Ulle & Rick“ aus. Dabei macht er euphorisch Werbung für das Erzgebirge.
Thomas Reibetanz
10:45 Uhr
2 min.
Monatelang kaputt: Wieso der Austausch eines defekten Mülleimers am Zwickauer Hauptbahnhof so lange dauerte
Monatelang mit einer Mülltüte abgedeckt: Mülleimer an der Bushaltestelle Hauptbahnhof.
Einem Mülleimer am Bussteig vor dem Bahnhof fehlte der Boden. Über Monate hinweg wurde er einfach mit einer Mülltüte abgedeckt. Nun haben Stadt und Verkehrsbetriebe das Problem aus der Welt geschafft.
Jan-Dirk Franke
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
Mehr Artikel