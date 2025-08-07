Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna ab nächster Woche für Autoverkehr gesperrt

Autos werden den Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna zukünftig nicht mehr befahren können. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Autos werden den Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna zukünftig nicht mehr befahren können. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna ab nächster Woche für Autoverkehr gesperrt
Redakteur
Von Julia Grunwald
Dass der Johannisplatz zur Fußgängerzone werden soll, ist seit langem bekannt. Nun werden die Pläne in die Tat umgesetzt. Das hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV.

Die Pläne gibt es seit langem, nun werden sie Wirklichkeit: Ab dem 13. August wird der Johannisplatz im Zentrum von Limbach-Oberfrohna für den Autoverkehr gesperrt. Das teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Die Durchfahrt vom Johannisplatz zur Albert-Einstein-Straße und Hechinger Straße wird ab dann nicht mehr möglich sein.
Mehr Artikel