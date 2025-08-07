Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna ab nächster Woche für Autoverkehr gesperrt

Chemnitz Umland
Dass der Johannisplatz zur Fußgängerzone werden soll, ist seit langem bekannt. Nun werden die Pläne in die Tat umgesetzt. Das hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV.
Die Pläne gibt es seit langem, nun werden sie Wirklichkeit: Ab dem 13. August wird der Johannisplatz im Zentrum von Limbach-Oberfrohna für den Autoverkehr gesperrt. Das teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Die Durchfahrt vom Johannisplatz zur Albert-Einstein-Straße und Hechinger Straße wird ab dann nicht mehr möglich sein.
