Jugendliche auf Chemnitzer Hobby-Fußballplatz angegriffen

Eine Gruppe Jugendlicher ist von etwa zehn anderen Jugendlichen überfallen worden. Es kamen Gürtel, Stöcke und ein Messer zum Einsatz.

Im Stadtteil Gablenz hat es auf einem Hobby-Fußballplatz gewaltsame Übergriffe gegeben. Nach Angaben der Polizei spielten sieben Jugendliche (14 bis 17 Jahre) am Sonntagnachmittag im Bürgerpark Fußball. Zehn weitere Jugendliche kamen dazu und forderten Bargeld von ihnen. Im Stadtteil Gablenz hat es auf einem Hobby-Fußballplatz gewaltsame Übergriffe gegeben. Nach Angaben der Polizei spielten sieben Jugendliche (14 bis 17 Jahre) am Sonntagnachmittag im Bürgerpark Fußball. Zehn weitere Jugendliche kamen dazu und forderten Bargeld von ihnen.