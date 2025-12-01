Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Jugendliche auf Chemnitzer Hobby-Fußballplatz angegriffen

Bild: Symbolfoto: Tobias Hase/dpa
Während sie Fußball spielten wurden sieben Jugendliche in Gablenz angegriffen. Bild: Symbolfoto: Tobias Hase/dpa
Chemnitz
Jugendliche auf Chemnitzer Hobby-Fußballplatz angegriffen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Eine Gruppe Jugendlicher ist von etwa zehn anderen Jugendlichen überfallen worden. Es kamen Gürtel, Stöcke und ein Messer zum Einsatz.

Im Stadtteil Gablenz hat es auf einem Hobby-Fußballplatz gewaltsame Übergriffe gegeben. Nach Angaben der Polizei spielten sieben Jugendliche (14 bis 17 Jahre) am Sonntagnachmittag im Bürgerpark Fußball. Zehn weitere Jugendliche kamen dazu und forderten Bargeld von ihnen.
