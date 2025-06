Junger Mann in Chemnitz zusammengeschlagen und ausgeraubt

Der Vorfall ereignete sich nahe einem Fitnessstudio im Stadtteil Kappel.

In Chemnitz ist ein junger Mann zusammengeschlagen worden. Offenbar raubten ihm die Angreifer auch das Handy (Wert: 1400 Euro). Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Neefestraße im Stadtteil Kappel, nahe der Chopinstraße. Auf dem Weg zum Fitnessstudio soll der 21-Jährige von vier...