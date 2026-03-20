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Die Polizei hatte den Jugendlichen am Mittwoch auf dem Sonnenberg geschnappt.
Die Polizei hatte den Jugendlichen am Mittwoch auf dem Sonnenberg geschnappt. Foto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Die Polizei hatte den Jugendlichen am Mittwoch auf dem Sonnenberg geschnappt.
Die Polizei hatte den Jugendlichen am Mittwoch auf dem Sonnenberg geschnappt. Foto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Chemnitz
Junger Räuber in Chemnitz: 15-Jähriger nun doch hinter Gitter
Redakteur
Von Michael Müller
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Nachdem ein Haftbefehl gegen ihn außer Kraft gesetzt worden war, suchte er sich neue Opfer. Nun hat der Spuk ein Ende.

Ein Jugendlicher, der in Chemnitz in den vergangenen Tagen wiederholt Fremde mit einem Messer bedroht und um Geld erpresst hat, sitzt nunmehr hinter Gittern. Ein von der Justiz zwischenzeitlich außer Vollzug gesetzter Haftbefehl vom vergangenen Wochenende sei nunmehr in Kraft gesetzt worden, teilte die Polizei mit.
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