Junger Räuber in Chemnitz: 15-Jähriger nun doch hinter Gitter

Nachdem ein Haftbefehl gegen ihn außer Kraft gesetzt worden war, suchte er sich neue Opfer. Nun hat der Spuk ein Ende.

Ein Jugendlicher, der in Chemnitz in den vergangenen Tagen wiederholt Fremde mit einem Messer bedroht und um Geld erpresst hat, sitzt nunmehr hinter Gittern. Ein von der Justiz zwischenzeitlich außer Vollzug gesetzter Haftbefehl vom vergangenen Wochenende sei nunmehr in Kraft gesetzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Jugendlicher, der in Chemnitz in den vergangenen Tagen wiederholt Fremde mit einem Messer bedroht und um Geld erpresst hat, sitzt nunmehr hinter Gittern. Ein von der Justiz zwischenzeitlich außer Vollzug gesetzter Haftbefehl vom vergangenen Wochenende sei nunmehr in Kraft gesetzt worden, teilte die Polizei mit.