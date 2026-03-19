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Der Jugendliche wurde erst kürzlich in Gewahrsam genommen und wieder freigelassen.
Der Jugendliche wurde erst kürzlich in Gewahrsam genommen und wieder freigelassen. Foto: Leonie Asendorpf/dpa/Archiv
Der Jugendliche wurde erst kürzlich in Gewahrsam genommen und wieder freigelassen.
Der Jugendliche wurde erst kürzlich in Gewahrsam genommen und wieder freigelassen. Foto: Leonie Asendorpf/dpa/Archiv
Chemnitz
Junger Räuber in Chemnitz: Freigelassen und prompt erneut mit Messer auf Beutezug
Redakteur
Von Michael Müller
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Der 15-Jährige beschäftigte erst am Wochenende Polizei und Justiz. Er macht auch vor Kindern und Menschen mit Handicap nicht halt.

Nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam hat ein 15-Jähriger in Chemnitz offenbar erneut mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und Geld von ihnen erpresst. Wie die Polizei mitteilte, ist der Jugendliche am Mittwochabend auf dem Sonnenberg vorläufig festgenommen worden. In den Stunden zuvor soll er erneut mit einer...
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