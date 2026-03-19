Junger Räuber in Chemnitz: Freigelassen und prompt erneut mit Messer auf Beutezug

Chemnitz
Der 15-Jährige beschäftigte erst am Wochenende Polizei und Justiz. Er macht auch vor Kindern und Menschen mit Handicap nicht halt.
Nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam hat ein 15-Jähriger in Chemnitz offenbar erneut mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und Geld von ihnen erpresst. Wie die Polizei mitteilte, ist der Jugendliche am Mittwochabend auf dem Sonnenberg vorläufig festgenommen worden. In den Stunden zuvor soll er erneut mit einer...
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