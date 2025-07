Kann das so gelingen? Chemnitz will Studis mit Gastro-Rabatten vom Campus in die City locken

„Studi Dienstag“ heißt eine neue Kampagne der Stadt in Zusammenarbeit mit Lokalen in der Inneren Klosterstraße. Mit Studierenden-Ausweis gibt es Prozente.

Dass Chemnitz eine Universitätsstadt ist, vergisst man manchmal. Dennoch sind mehr als 8000 junge Leute an der TU Chemnitz eingeschrieben. Studentisch wirkt die Stadt aber eher selten. Kleine Cafés, in denen die Studis Hausarbeiten schreiben oder sich genau davor drücken, gibt es in Chemnitz kaum. Selbst rund um den Campus an der Reichenhainer...