  Karl-Valentin- und Liesl-Karlstadt-Abend im Chemnitzer Fritz-Theater

Bild: Josefine Kuschela/Fritz-Theater
Chemnitz
Von Galina Pönitz
Am 7. und 8. März bringen die Schauspieler viel Humor auf die Bühne.

Chemnitz.

Den brillanten Wortwitz von Karl Valentin und Liesl Karlstadt bringt das Ensemble des Fritz-Theaters am Samstag, 7. März, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr unter der Regie von Hardy Hoosman auf die Bühne. Gut zwei Stunden lang (inklusive Pause) werden die Lieblingsstücke aus „Der Firmling“, „Der verhexte Scheinwerfer“ und „Im Photoatelier“ präsentiert. Auf der Bühne zu erleben sind Hardy Hoosman als Karl Valentin und Silvia Klemm als Liesl Karlstadt sowie in weiteren Rollen Thomas Weidauer und Alica Weirauch. Informationen über weitere Aufführungstermine und den Spielplan sowie den Kartenverkauf stehen im Internet. (gp) Foto: Josefin Kuschela/Fritz-Theater

Weitere Vorstellungen www.fritz-theater.de

