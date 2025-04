Karriere trotz Autokrise: Wie Sandra Tobias beim Feuerwehrauto-Hersteller Ziegler in Mühlau landete

Eine Frau aus dem Vogtland wollte Autos konstruieren. Die Wirtschaftslage machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Doch beim Feuerwehrfahrzeug-Hersteller Ziegler entdeckte sie ihre wahre Berufung.

Als Sandra Tobias im Sommer 2024 ihren Abschluss als Diplomingenieurin für Fahrzeugtechnik in der Tasche hat, verabschiedete sie ihr Professor an der Dresdner Hochschule für Technik und Wirtschaft mit den Worten: „Jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt.“ Er sollte recht behalten. Die Automobilbranche ist in Schieflage geraten. Laut einer Studie...