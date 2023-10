„Kathi Kunterbunt“: Handarbeitsladen verlässt Chemnitzer Innenstadt

Seit elf Jahren gibt es das Geschäft, nun steht für die Inhaberin und ihre sechs Mitarbeiterinnen der dritte Umzug an. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer sind die Energiekosten.

Knöpfe, Nadeln, Stoffe, Glückwunschkarten, Reißverschlüsse, Wolle, Stricknadeln – all das und noch viel mehr muss mit beim großen Umzug des Handarbeitsladens „Kathi Kunterbunt“. Vor fünfeinhalb Jahren war das Geschäft an die Theaterstraße in der Innenstadt gezogen. Doch so zentral sich das Geschäft befindet, Parkmöglichkeiten gibt...