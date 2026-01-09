Keine bezahlten Überstunden mehr: Wie das Chemnitzer Rathaus beim eigenen Personal sparen will

Chemnitz
Die Verwaltung hat einen Plan vorgelegt, wie ein weiteres Anwachsen der Personalkosten verhindert werden soll.
Mit über 300 Millionen Euro jährlich sind die Personalkosten der größte Einzelposten im städtischen Etat. Und einer, der seit Jahren wächst, unter anderem wegen Tariferhöhungen. Ein Teil der Sparbemühungen des Rathauses konzentrierte sich deswegen auch auf Einsparungen beim eigenen Personal. In Abstimmung mit den Stadtratsfraktionen hat...
