MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Keine bezahlten Überstunden mehr: Wie das Chemnitzer Rathaus beim eigenen Personal sparen will

Ein Teil der Sparanstrengungen in Chemnitz konzentriert sich auf die Rathaus-Mitarbeiter.
Ein Teil der Sparanstrengungen in Chemnitz konzentriert sich auf die Rathaus-Mitarbeiter. Bild: Andreas Seidel
Ein Teil der Sparanstrengungen in Chemnitz konzentriert sich auf die Rathaus-Mitarbeiter.
Ein Teil der Sparanstrengungen in Chemnitz konzentriert sich auf die Rathaus-Mitarbeiter. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Keine bezahlten Überstunden mehr: Wie das Chemnitzer Rathaus beim eigenen Personal sparen will
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verwaltung hat einen Plan vorgelegt, wie ein weiteres Anwachsen der Personalkosten verhindert werden soll.

Mit über 300 Millionen Euro jährlich sind die Personalkosten der größte Einzelposten im städtischen Etat. Und einer, der seit Jahren wächst, unter anderem wegen Tariferhöhungen. Ein Teil der Sparbemühungen des Rathauses konzentrierte sich deswegen auch auf Einsparungen beim eigenen Personal. In Abstimmung mit den Stadtratsfraktionen hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
01.12.2025
1 min.
Erneuter Protest gegen Einschnitte in der Chemnitzer Kinder- und Jugendarbeit
Mehrere Träger sollen einem Vorschlag des Rathauses kein Geld mehr erhalten. Gut eine Woche vor der Entscheidung darüber wächst der Widerstand.
Benjamin Lummer
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
03.01.2026
3 min.
Trotz vollem Budget: Chemnitzer Winterdienst schafft es noch nicht überall hin
An der Inneren Klosterstraße beräumt der kommunale ASR die Fußwege.
Einsparungen beim Winterdienst hatte der Stadtrat auf den letzten Drücker verhindert. Dennoch ist es an vielen Stellen in der Stadt derzeit glatt. Das hat mit der Witterung zu tun – und mit Zuständigkeiten.
Benjamin Lummer
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
Mehr Artikel