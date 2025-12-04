Keine Steuererhöhungen: Dieser Ort bei Chemnitz lässt alles beim Alten

Die wichtigsten Steuern, die von der Gemeinde erhoben werden, sind die Grund- und die Gewerbesteuer. Über Hebesätze bestimmen die Räte die Höhe der Einnahmen. Dabei müssen sie jedoch abwägen.

In Hartmannsdorf werden die Hebesätze für die Steuern nicht verändert. Sie betragen bei der Gewerbesteuer 340 und bei der Grundsteuer A 350 Prozent. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Hartmannsdorf zählt damit laut Bürgermeister Uwe Weinert (CDU) zu den Kommunen mit den günstigsten Gewerbesteuer-Hebesätzen in...