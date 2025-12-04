Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Keine Steuererhöhungen: Dieser Ort bei Chemnitz lässt alles beim Alten

Steuern auf Agrarflächen, bebaute Grundstücke und Gewerbe bringen Hartmannsdorf Einnahmen.
Steuern auf Agrarflächen, bebaute Grundstücke und Gewerbe bringen Hartmannsdorf Einnahmen.
Steuern auf Agrarflächen, bebaute Grundstücke und Gewerbe bringen Hartmannsdorf Einnahmen.
Steuern auf Agrarflächen, bebaute Grundstücke und Gewerbe bringen Hartmannsdorf Einnahmen. Bild: Rita Türpe
Chemnitz Umland
Keine Steuererhöhungen: Dieser Ort bei Chemnitz lässt alles beim Alten
Von Rita Türpe
Die wichtigsten Steuern, die von der Gemeinde erhoben werden, sind die Grund- und die Gewerbesteuer. Über Hebesätze bestimmen die Räte die Höhe der Einnahmen. Dabei müssen sie jedoch abwägen.

In Hartmannsdorf werden die Hebesätze für die Steuern nicht verändert. Sie betragen bei der Gewerbesteuer 340 und bei der Grundsteuer A 350 Prozent. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Hartmannsdorf zählt damit laut Bürgermeister Uwe Weinert (CDU) zu den Kommunen mit den günstigsten Gewerbesteuer-Hebesätzen in...
