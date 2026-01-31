Kens Lui wird 1. Kapellmeister der Theater Chemnitz

Der in Hongkong geborene Dirigent bringt trotz seiner Jugend schon große internationale Erfahrung mit. Über seine Leidenschaft und warum zuhause seine Frau die Playlist zusammenstellt.

Kens Lui ist erst 31 Jahre alt, aber er hat trotzdem bereits eine beachtliche musikalische Biografie vorzuweisen. Geboren in Hongkong, verbrachte er seine Jugend in den USA, studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, dirigierte schon während dieser Zeit renommierte Orchester in Berlin, Hamburg, Potsdam und Hongkong, war...