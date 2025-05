Kippt der Chemnitzer Stadtrat die Kürzungen des Rathauses?

Die Linken wollen OB Schulze und Finanzbürgermeister Burghart zwingen, die jüngste Ausgaben-Sperre aufzuheben. Die Stadtverwaltung hat rechtliche Bedenken.

Die Linken in Chemnitz wollen die jüngste Ausgaben-Sperre mit einem Beschluss des Stadtrats wieder aufheben. Über einen entsprechenden Antrag soll das Gremium in seiner nächsten Sitzung am 14. Mai abstimmen.