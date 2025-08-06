Klappstühle vom Chemnitzer Weinfest gestohlen: Polizei stellt nächtliche Diebe

In der Nacht zum Mittwoch wurden fünf junge Männer in Chemnitz gestellt. Ihr Diebesgut: Klappstühle vom Weinfest.

Die Polizei stellte in der Nacht zum Mittwoch fünf junge Diebe in der Chemnitzer Innenstadt. Die deutschen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes dabei beobachtet, wie sie Klappstühle vom Veranstaltungsgelände des Weinfestes entwendeten. Alarmierte Beamte der Polizei stellten gegen 2.20 Uhr...