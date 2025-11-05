Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kleine Anna kommt bei 1000. Geburt des Jahres im Klinikum Chemnitz zur Welt

Mama Maria und Papa Alexander sind nun stolze zweifache Eltern.
Mama Maria und Papa Alexander sind nun stolze zweifache Eltern. Bild: Klinikum Chemnitz
Mama Maria und Papa Alexander sind nun stolze zweifache Eltern.
Mama Maria und Papa Alexander sind nun stolze zweifache Eltern. Bild: Klinikum Chemnitz
Chemnitz
Kleine Anna kommt bei 1000. Geburt des Jahres im Klinikum Chemnitz zur Welt
Von Erik Anke
Das Klinikum vermeldet den Meilenstein von 1000. Geburten. Am 2. November kurz vor Mitternacht kam die kleine Anna zur Welt.

1000. Geburten zählt das Klinikum Chemnitz seit Jahresbeginn. Kurz vor dem Wochenstart, am Sonntag um 23.21 Uhr erblickte im Kreißsaal die kleine Anna Kress das Licht der Welt. Sie wog 3655 Gramm und ist 48 Zentimetern groß. Ihre Eltern Maria und Alexander freuen sich über die Geburt ihres zweiten Kindes. Zu Hause wartet bereits ein großer...
Mehr Artikel