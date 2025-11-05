Kleine Anna kommt bei 1000. Geburt des Jahres im Klinikum Chemnitz zur Welt

Das Klinikum vermeldet den Meilenstein von 1000. Geburten. Am 2. November kurz vor Mitternacht kam die kleine Anna zur Welt.

1000. Geburten zählt das Klinikum Chemnitz seit Jahresbeginn. Kurz vor dem Wochenstart, am Sonntag um 23.21 Uhr erblickte im Kreißsaal die kleine Anna Kress das Licht der Welt. Sie wog 3655 Gramm und ist 48 Zentimetern groß. Ihre Eltern Maria und Alexander freuen sich über die Geburt ihres zweiten Kindes. Zu Hause wartet bereits ein großer...