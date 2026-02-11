„Kleine Wohnungen für Singles sind denkbar“: Was ist im alten Congress-Hotel künftig möglich und was nicht?

Der Architekt Peter Koch war am Bau des „Interhotels Kongreß“ beteiligt, 1994 hat er den Umbau mit der neuen Fassade geleitet. Was sagt er zu einer zukünftigen Nutzung?

Für Peter Koch war es eine der ersten Aufgaben nach dem Architekturstudium in Dresden, und das gleich in verantwortungsvoller Position. Er war über Zwischenstationen in seine Heimatstadt zurückgekommen, die unterdessen Karl-Marx-Stadt hieß. Im Büro des leitenden Architekten der Stadt, Rudolf Weißer, wurde Koch in die Planung des Komplexes... Für Peter Koch war es eine der ersten Aufgaben nach dem Architekturstudium in Dresden, und das gleich in verantwortungsvoller Position. Er war über Zwischenstationen in seine Heimatstadt zurückgekommen, die unterdessen Karl-Marx-Stadt hieß. Im Büro des leitenden Architekten der Stadt, Rudolf Weißer, wurde Koch in die Planung des Komplexes...