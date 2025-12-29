MENÜ
  • Klinikum Chemnitz: Krebspatient kann wieder Leistungssport machen

Jörg Seifert (links) wurde erfolgreich von Matthias Kirsch und seinem Team operiert.
Jörg Seifert (links) wurde erfolgreich von Matthias Kirsch und seinem Team operiert.
Chemnitz
Redakteur
Von Jens Kassner
Für den Zittauer Jörg Seifert ist die Behandlung seiner Erkrankung in Chemnitz eine Erfolgsgeschichte. Er kann wieder so aktiv am Leben teilnehmen, wie er es gewohnt ist.

Jörg Seifert nimmt am „Zittauer Gebirgslauf“ teil. Diese Nachricht wäre eigentlich keine Schlagzeile. Doch der 66-Jährige ist an Prostata-Krebs erkrankt, einer besonders heimtückischen Krankheit. „Ich gehe tanzen, joggen, eisbaden, schwimmen, Rad fahren und wandern, um den Kopf freizuhalten“, sagt Seifert. Er kämpft mit viel...
