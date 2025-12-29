Klinikum Chemnitz: Krebspatient kann wieder Leistungssport machen

Chemnitz
Für den Zittauer Jörg Seifert ist die Behandlung seiner Erkrankung in Chemnitz eine Erfolgsgeschichte. Er kann wieder so aktiv am Leben teilnehmen, wie er es gewohnt ist.
Jörg Seifert nimmt am „Zittauer Gebirgslauf“ teil. Diese Nachricht wäre eigentlich keine Schlagzeile. Doch der 66-Jährige ist an Prostata-Krebs erkrankt, einer besonders heimtückischen Krankheit. „Ich gehe tanzen, joggen, eisbaden, schwimmen, Rad fahren und wandern, um den Kopf freizuhalten“, sagt Seifert. Er kämpft mit viel...
