Kloake vor der Haustür: Fäkalien fließen in den Brauselochbach in Burgstädt

Hochwasser, gesperrte Straßen und ein stinkender Bach: Heidi Stiegler hat in 40 Jahren viel erlebt. Bei Starkregen fließen Fäkalien in den Brauselochbach. Warum sich das nicht so schnell ändern wird.

„Umweltverschmutzung, Schandfleck und Frechheit": Heidi Stiegler findet klare Worte über das, was vor ihrer Haustüre passiert. Seit 40 Jahren wohnt sie in ihrem Häuschen an der Burkersdorfer Straße. Dabei hat sie schon manches miterlebt: Hochwasser, gesperrte Straßen und „der Brauselochbach, der öfters stinkt". Denn immer bei...