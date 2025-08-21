Knöllchen-Marathon in Limbach-Oberfrohna: Stadt nimmt Falschparker ins Visier

In den kommenden Wochen sollten Autofahrer verstärkt darauf achten, wo und wie lange sie ihr Auto in Limbach-Oberfrohna parken.

In Limbach-Oberfrohna wird es ernst für Falschparker: Vom 25. bis 30. August sowie vom 1. bis 5. September führt die Stadt großangelegte Kontrollen im ruhenden und parkenden Verkehr durch. Angestellte des Vollzugsdienstes sind in dieser Zeit ganztägig vor allem in der Innenstadt unterwegs, um konsequent gegen Parkverstöße vorzugehen.