Kommentar zu abgelehnten digitalen Haltestellen in Limbach-Oberfrohna: Wer hat Steuergelder verdient?

Der Stadtrat hat digitale Anzeigen wegen fehlenden Geldes abgelehnt. Dabei lag eine Option für mehr Einnahmen auf dem Tisch. Offen blieb die Frage nach dem Respekt einiger Stadträte vor Betroffenen.
Für wen darf in Limbach-Oberfrohna Steuergeld ausgegeben werden? Die Frage stellt sich beim jüngsten Beschluss des Stadtrates. Das Rathaus wollte Haltestellen mit digitalen Anzeigetafeln ausstatten. Das gehört inzwischen nicht nur zum modernen Stadtbild. Es hat auch einen praktischen Nutzen: mehr Barrierefreiheit für Menschen mit...
