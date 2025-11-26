Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kommentar zu abgelehnten digitalen Haltestellen in Limbach-Oberfrohna: Wer hat Steuergelder verdient?

Digitale Anzeigetafeln wie an den Haltestellen in Chemnitz wird es in Limbach-Oberfrohna nicht geben.
Digitale Anzeigetafeln wie an den Haltestellen in Chemnitz wird es in Limbach-Oberfrohna nicht geben. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Digitale Anzeigetafeln wie an den Haltestellen in Chemnitz wird es in Limbach-Oberfrohna nicht geben.
Digitale Anzeigetafeln wie an den Haltestellen in Chemnitz wird es in Limbach-Oberfrohna nicht geben. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Meinung
Chemnitz Umland
Kommentar zu abgelehnten digitalen Haltestellen in Limbach-Oberfrohna: Wer hat Steuergelder verdient?
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat hat digitale Anzeigen wegen fehlenden Geldes abgelehnt. Dabei lag eine Option für mehr Einnahmen auf dem Tisch. Offen blieb die Frage nach dem Respekt einiger Stadträte vor Betroffenen.

Für wen darf in Limbach-Oberfrohna Steuergeld ausgegeben werden? Die Frage stellt sich beim jüngsten Beschluss des Stadtrates. Das Rathaus wollte Haltestellen mit digitalen Anzeigetafeln ausstatten. Das gehört inzwischen nicht nur zum modernen Stadtbild. Es hat auch einen praktischen Nutzen: mehr Barrierefreiheit für Menschen mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:36 Uhr
2 min.
FDP-Landeschef Meyer soll Spitzenkandidat werden vom 26.11.2025
 1 Bilder
FDP-Landeschef Christoph Meyer soll die Partei zurück ins Abgeordnetenhaus führen. (Archivbild)
Christoph Meyer will die Berliner FDP nach dem Wahl-Desaster 2023 zurück ins Landesparlament bringen. Der Politiker kennt das Abgeordnetenhaus bereits.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
11.11.2025
3 min.
Ein Hund als „Luxusgegenstand“? Stadtrat von Limbach-Oberfrohna streitet über Hundesteuer-Erhöhung
Die Hundesteuer sorgte im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna für Diskussionen.
Seit 25 Jahren ist die Hundesteuer in Limbach-Oberfrohna nicht gestiegen. Das wollte das Rathaus ändern und scheiterte – bereits zum dritten Mal. Zuvor gab es hitzige Diskussionen im Stadtrat.
Julia Grunwald
11:50 Uhr
3 min.
„Wir wollen diese Dinger nicht“: Warum Limbach-Oberfrohna keine digitalen Anzeigen an Bushaltestellen bekommt
Bushaltestellen in Limbach-Oberfrohna werden weiterhin ohne Digitalisierung auskommen.
Unter anderem die Haltestellen am Rathaus sollten mit digitalen Informationsanzeigen aufgerüstet werden. Der Stadtrat stimmte dagegen – obwohl die Mehrheit der Stadträte den ÖPNV kaum nutzt.
Julia Grunwald
Mehr Artikel