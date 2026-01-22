Chemnitz
Die GCH-Group will das höchste Haus am Platz dicht machen, kurz nach dem Kulturhauptstadt-Jahr. Genau das ist das Problem für die Zukunft. Und was ist die Lösung?
Ein wenig war es abzusehen, dass irgendwann ein Hotel in Chemnitz aufgeben muss. Die Bettenkapazität ist zu hoch, die Hotellerie strukturell defizitär, wie ein Hotelmanager kürzlich der „Freien Presse“ erklärt hat. Die Kulturhauptstadt brachte nochmal Aufschwung in die Branche, doch sie ist nun vorbei. Und die für Chemnitz wichtige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.