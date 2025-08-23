Komödie auf Chemnitzer Theaterbühne: Wenn es in der Sauna so richtig heiß wird

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Josefin Kuschela
Am 23. und 24. August wird im Fritz-Theater zweimal „Aufguss“ aufgeführt.

Chemnitz.

Im Chemnitzer Fritz-Theater, Kirchhoffstraße 34-36, kommt am heutigen Freitag, am morgigen Samstag jeweils ab
20 Uhr sowie am Sonntag um 16 Uhr die Komödie „Aufguss“ von René Heinersdorff auf die Bühne (im Bild von links: Viktor Thürig Sánchez als Alain, Uwe Vogel als Dieter und Cathleen Casta als Emilie). Erzählt wird von Dieter, einem erfolgreichen Waschmittelproduzenten, der seine Freundin Mary zu einem Wochenende in einem Wellnesshotel einlädt, um ihr ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Dort treffen zwischen Tauchbecken, Dampfbad und Saunarium die wenigen Gäste des Hotels aufeinander, darunter auch Lothar, Leiter einer Kinderklinik, der mit einem besonderen Anliegen in das Hotel gekommen ist und der zur Tarnung von seiner Assistentin Emilie begleitet wird. Jeder versucht, seinen Plan möglichst effizient umzusetzen, wobei sich die Missverständnisse häufen. Immer heißer wird die Situation, als der smarte Personaltrainer Alain eincheckt. (gp) Foto: Josefin Kuschela/Fritz-Theater

Weitere Informationen, unter anderem zum Ticketkauf, stehen im Internet. www.fritz-theater.de

