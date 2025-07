Komplexkontrolle in Chemnitzer Innenstadt: Polizei stellt Drogendealer, Dieb und Vandalen

Die Polizei führte in der Innenstadt eine umfangreiche Kontrolle durch. 46 Beamte waren im Einsatz. Insgesamt wurden sechs Anzeigen erstattet. Neben Drogen wurde auch eine Waffe sichergestellt.

Zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität führte die Polizei am Mittwochnachmittag und -abend eine Komplexkontrolle in der Innenstadt und angrenzenden Stadtteilen durch. 46 Polizisten waren dabei im Einsatz. Sie erstatteten in Summe sechs Anzeigen.