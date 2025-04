Konzert in der Stadthalle Chemnitz lädt zur musikalischen Gedankenreise ein

Am 9. und 10. April gastiert der Musiker Simon Höfele zum Sinfoniekonzert. Er ist ein Trompeter der jungen Generation.

Unter dem Titel „Strömungen“ steht am 9. April um 19.30 Uhr das Sinfoniekonzert in der Chemnitzer Stadthalle. Dabei erklingen Werke aus der Feder von Bedrich Smetana, Lisa Streich und Robert Schumann. Dirigent Benjamin Reiners lädt dazu ein, den Gedankenreisen der drei Künstler zu folgen. Die Schwedin Lisa Streich schöpfte ihre Idee zum Trompetenkonzert aus der Beschäftigung mit Medusa. Das im April 2024 uraufgeführte Werk ist Simon Höfele gewidmet, einem der erfolgreichsten Trompeter der jungen Generation, der es in Chemnitz interpretieren wird. Am 10. April steht das Konzert dann erneut auf dem Programm. Weitere Informationen zu Aufführungen, Stücken und Tickets gibt es im Internet. (reu)

www.theater-chemnitz.de