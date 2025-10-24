Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kreativwerkstatt „Atelier Africa“ im Chemnitzer Archäologiemuseum öffnet

Chemnitz
Kreativwerkstatt „Atelier Africa“ im Chemnitzer Archäologiemuseum öffnet
Von Galina Pönitz
Innerhalb der neuen Sonderausstellung „Planet Africa“ kann am 25. und 26. Oktober gebastelt und experimentiert werden.

Chemnitz.

In der am Donnerstag im Archäologiemuseum eröffneten neuen Sonderausstellung (im Bild) mit dem Titel „Planet Africa“ finden an diesem Wochenende die ersten Rahmenveranstaltungen statt: In einer Kunstwerkstatt im Foyer des Hauses am Stefan-Heym-Platz kann am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Oktober, von 12 bis 16 Uhr gebastelt und experimentiert werden. Dazu sind Familien eingeladen, um ihre Vorstellungen und Eindrücke vom afrikanischen Kontinent kreativ umzusetzen. Neben einer Reihe von Spielangeboten – unter anderem ein Afrika-Memory – gibt es die Möglichkeit, mit Wolle Lesezeichen zu weben oder afrikanische Motive mit Lego zu bauen. Unabhängig vom Besuch der Sonderausstellung können Kinder ab vier Jahre und Erwachsene auch mit Farbpigmenten malen und an der Gestaltung einer großen Afrikakarte arbeiten. Zu zahlen sind Materialkosten in Höhe von 1 Euro pro Person. Abgesehen vom 14. Dezember ist die Kreativwerkstatt „Atelier Africa“ während der Sonderschau an jedem Wochenende geöffnet. (gp) Foto: Ulf Dahl

