Krebskranker Bruno aus Chemnitz: Ohne Onkel Ron geht nichts

Denise Müller ist alleinerziehend mit zwei Söhnen, einer ist an Leukämie erkrankt. Dass sie sich umfassend kümmern kann, verdankt sie ihrem Bruder. Dabei war diese Nähe früher nicht absehbar.

Heute hat es selbst Ron schwer. Bruno sitzt auf dem Sofa, ist in sich gekehrt, kann sich kein Lächeln abringen. Auch nicht bei seinem geliebten Onkel. Der Siebenjährige ist an Leukämie erkrankt und war sieben Wochen für eine Stammzelltransplantation im Krankenhaus. Seine Blutwerte sind gut. Doch er kann nach all dem Liegen nicht mehr laufen...