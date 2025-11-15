Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kuhfladen für mehr Artenvielfalt: Wie schottische Hochlandrinder das Limbacher Teichgebiet bereichern

Zwei schottische Hochlandrinder leben seit September im Limbacher Teichgebiet.
Zwei schottische Hochlandrinder leben seit September im Limbacher Teichgebiet. Bild: Markus Pfeifer
Rinderzüchter Maik Werner mit einem Ziegenbock, der an „Schimmels Teichen“ ebenfalls ein neues Zuhause gefunden hat.
Rinderzüchter Maik Werner mit einem Ziegenbock, der an „Schimmels Teichen“ ebenfalls ein neues Zuhause gefunden hat. Bild: Markus Pfeifer
Die Wasserbüffel verschlägt es ab und an auch in die Teiche.
Die Wasserbüffel verschlägt es ab und an auch in die Teiche. Bild: Markus Pfeifer
Chemnitz Umland
Kuhfladen für mehr Artenvielfalt: Wie schottische Hochlandrinder das Limbacher Teichgebiet bereichern
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Sommer sind Wasserbüffel und schottische Hochlandrinder an Schimmels Teichen zu Hause. Ihr Alltag folgt einem festen Rhythmus. Damit tun sie Gutes für Flora und Fauna.

Wenn Maik Werner seine Runden auf dem Gelände von Schimmels Teichen im Limbacher Teichgebiet dreht, weiß er genau, wann und wo er seinen Hochlandrindern, Wasserbüffeln und Ziegenböcken begegnet. Seit dem Sommer wurden die Tiere nach und nach rund um die Teiche angesiedelt. „Zu Beginn sind sie den Zaun abgelaufen, um ihre Grenzen...
