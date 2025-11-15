Kuhfladen für mehr Artenvielfalt: Wie schottische Hochlandrinder das Limbacher Teichgebiet bereichern

Seit Sommer sind Wasserbüffel und schottische Hochlandrinder an Schimmels Teichen zu Hause. Ihr Alltag folgt einem festen Rhythmus. Damit tun sie Gutes für Flora und Fauna.

Wenn Maik Werner seine Runden auf dem Gelände von Schimmels Teichen im Limbacher Teichgebiet dreht, weiß er genau, wann und wo er seinen Hochlandrindern, Wasserbüffeln und Ziegenböcken begegnet. Seit dem Sommer wurden die Tiere nach und nach rund um die Teiche angesiedelt. „Zu Beginn sind sie den Zaun abgelaufen, um ihre Grenzen...