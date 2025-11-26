Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  Kultur, Freizeit, Sport: Gibt es in Chemnitz bald jährlich einen Tag der Vereine?

Chemnitz
Kultur, Freizeit, Sport: Gibt es in Chemnitz bald jährlich einen Tag der Vereine?
Redakteur
Von Michael Müller
Das Rathaus muss sich bis zum kommenden Frühjahr Gedanken machen, wie eine solche zentrale Präsentationsveranstaltung aussehen könnte. Doch wie soll das gehen mit einigen Hundert Vereinen in der Stadt?

Chemnitzer Vereine sollen künftig einmal im Jahr auf einer gemeinsamen Veranstaltung sich und ihre Arbeit vorstellen können. Erste Überlegungen dazu sollen vom Rathaus spätestens im Frühjahr vorgestellt werden. Das sieht ein Beschluss vor, den der Stadtrat kürzlich mit großer Mehrheit gefasst hat.
