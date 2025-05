Kulturhauptstadt Chemnitz ruft zu europaweitem Friedensläuten auf

Ein Klang, ein Zeichen, ein Ruf zum Frieden: Am Freitag wird ab 18 Uhr Glockengeläut zu hören sein – in ganz Chemnitz, rund um die Stadt und international.

Wenn am Freitagabend in ganz Europa Glocken läuten, dann hat das auch etwas mit Chemnitz zu tun. Die Kulturhauptstadt Europas 2025 ist in diesem Jahr Ausgangspunkt für die europaweite Aktion „Europe Rings for Peace“ (Europa läutet für den Frieden). Von 18 bis mindestens 18.15 Uhr soll damit zum einen an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor...