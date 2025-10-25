Kunst im Schrank: Bastlerin aus Limbach-Oberfrohna bringt Kreatives auf die Straße

Im kleinen Örtchen Uhlsdorf betreibt Lilian Strietz einen Selbstbedienungsladen für Dekoartikel. Bekannt ist sie damit auch über den Ort hinaus. Die meisten ihrer Kunstwerke müssen abends und nachts entstehen.

Mit vier Kindern bleibt Lilian Strietz nur abends und nachts Zeit für ihr liebstes Hobby. Seit ihrer Kindheit liebt die 40-jährige Uhlsdorferin das Basteln. Angefangen hat sie mit Naturmaterialien, inzwischen arbeitet sie mit einer gipsähnlichen Reliefmasse. „Ich mag es, etwas mit meinen eigenen Händen herzustellen. Es ist für mich ein... Mit vier Kindern bleibt Lilian Strietz nur abends und nachts Zeit für ihr liebstes Hobby. Seit ihrer Kindheit liebt die 40-jährige Uhlsdorferin das Basteln. Angefangen hat sie mit Naturmaterialien, inzwischen arbeitet sie mit einer gipsähnlichen Reliefmasse. „Ich mag es, etwas mit meinen eigenen Händen herzustellen. Es ist für mich ein...