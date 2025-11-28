Kunstsammlungen Chemnitz: Vier Mal so viele Besucher wie im Vorjahr

Chemnitz
Besucherrekord in den Kunstsammlungen. Die Chefin Florence Thurmes spricht von einem außergewöhnlichen Jahr. Zahlreiche internationale Gäste kamen 2025 nach Chemnitz in die Kulturhauptstadt. Vor allem zwei Ausstellungen zogen und es gab einen digitalen Schub.
Sie waren die konstantesten Zugpferde im Kulturhauptstadtjahr und jetzt liegt deren Bilanz vor: Knapp 245.000 Besucherinnen und Besucher zählten die sechs Standorte der städtischen Kunstsammlungen. Generaldirektorin Florence Thurmes spricht in ihrer „Rekordbilanz“ von einem „außergewöhnlichem Jahr“. Zum Vergleich: 2024 waren es 63.000,...
