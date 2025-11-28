Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kunstsammlungen Chemnitz: Vier Mal so viele Besucher wie im Vorjahr

Allein die Munch-Schau, die von August bis Oktober in den Kunstsammlungen am Theaterplatz lief, lockte 84.000 Besucher an.
Allein die Munch-Schau, die von August bis Oktober in den Kunstsammlungen am Theaterplatz lief, lockte 84.000 Besucher an. Bild: Toni Söll/Archiv
Allein die Munch-Schau, die von August bis Oktober in den Kunstsammlungen am Theaterplatz lief, lockte 84.000 Besucher an.
Allein die Munch-Schau, die von August bis Oktober in den Kunstsammlungen am Theaterplatz lief, lockte 84.000 Besucher an. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Kunstsammlungen Chemnitz: Vier Mal so viele Besucher wie im Vorjahr
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besucherrekord in den Kunstsammlungen. Die Chefin Florence Thurmes spricht von einem außergewöhnlichen Jahr. Zahlreiche internationale Gäste kamen 2025 nach Chemnitz in die Kulturhauptstadt. Vor allem zwei Ausstellungen zogen und es gab einen digitalen Schub.

Sie waren die konstantesten Zugpferde im Kulturhauptstadtjahr und jetzt liegt deren Bilanz vor: Knapp 245.000 Besucherinnen und Besucher zählten die sechs Standorte der städtischen Kunstsammlungen. Generaldirektorin Florence Thurmes spricht in ihrer „Rekordbilanz“ von einem „außergewöhnlichem Jahr“. Zum Vergleich: 2024 waren es 63.000,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
2 min.
Endspurt für Munch in Chemnitz: Schau in den Kunstsammlungen endet am 2. November
Über 250 Medien weltweit berichteten laut Florence Thurmes über die Munch-Schau in Chemnitz. Jetzt endet sie.
Sie war die populärste Ausstellung im Kulturhauptstadtjahr. Wer noch ein Ticket will, könnte zu spät kommen. Mit wie vielen Besuchern Direktorin Florence Thurmes insgesamt rechnet.
Susanne Kiwitter
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
27.11.2025
3 min.
Nach großem Erfolg im Kulturhauptstadtjahr: Wird der zusätzliche Schließtag in den Kunstsammlungen Chemnitz doch noch abgewendet?
Eintritts-Aufkleber vorm Museum Gunzenhauser in Chemnitzer Innenstadt: Deutliches Zeichen für regen Zuspruch bei Besuchern.
Unter den Vertretern der Parteien im Stadtrat wachsen die Zweifel, ob der anstehende Sparkurs in den städtischen Museen nicht kontraproduktiv ist. Für Januar gibt es bereits einen ersten Kompromiss.
Michael Müller
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel