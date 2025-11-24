Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kurios in Chemnitz: Ungebremst mit einem Jaguar gegen die Wand

Eine 69-Jährige fährt in Chemnitz ungebremst gegen eine Parkhauswand. Warum?
Eine 69-Jährige fährt in Chemnitz ungebremst gegen eine Parkhauswand. Warum?
Chemnitz
Kurios in Chemnitz: Ungebremst mit einem Jaguar gegen die Wand
Von Susanne Kiwitter
Die Polizei spricht von „einem durchaus ungewöhnlichen Verkehrsunfall“. Was genau am späten Sonntagabend in der Chemnitzer City passiert ist.

Der Unfall passierte um 23 Uhr in einem Parkhaus am Johannisplatz. Zeugen hatten beobachtet, wie eine Frau mit einem Jaguar beim Einparken ungebremst gegen die Wand fuhr. Polizisten stellten vor Ort den Luxuswagen und wenig später die mutmaßliche Fahrerin fest. Sie war unverletzt. Allerdings summieren sich die Schäden an Auto und Parkhaus auf...
