Kurioser ABC-Einsatz in Chemnitz: Für wen das verdächtige weiße Pulver bestimmt war

Chemnitz
Nach einem umfangreichen Gefahrguteinsatz am Donnerstagnachmittag in Chemnitz-Grüna steht die Ursache nun fest.
Wegen verdächtigen hellen Pulvers in einem Brief musste die Feuerwehr mit ABC-Zug am Donnerstag zu einem Gefahrguteinsatz nach Grüna ausrücken. Ein Mann sei mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gekommen, bestätigte die Polizei am Freitag. Ob tatsächlich von dem Pulver ausgelöst oder vor Schreck, sei nicht klar. Der Vorfall ist kurios, denn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.