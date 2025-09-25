Kurz vor den Herbstferien: Bahnstreckensperrung in Franken hat auch Auswirkungen für Reisende aus Chemnitz

Wer derzeit mit dem Zug über Hof nach Nürnberg reisen möchte, braucht viel Geduld. Der Abschnitt zwischen Pegnitz und Hersbruck wurde wegen gravierenden Schäden an mehreren Brücken komplett gesperrt.

Die Entscheidung kam abrupt: Ende vergangener Woche entschied die Deutsche Bahn, die stark befahrene Strecke zwischen Hof, Bayreuth und Nürnberg ab vergangenen Freitag zu sperren. Güterzüge durften schon seit Monatsbeginn nicht mehr durch das Pegnitztal fahren, nun traf es auch den Personenverkehr. Betroffen sind alle Reisenden, die aus... Die Entscheidung kam abrupt: Ende vergangener Woche entschied die Deutsche Bahn, die stark befahrene Strecke zwischen Hof, Bayreuth und Nürnberg ab vergangenen Freitag zu sperren. Güterzüge durften schon seit Monatsbeginn nicht mehr durch das Pegnitztal fahren, nun traf es auch den Personenverkehr. Betroffen sind alle Reisenden, die aus...