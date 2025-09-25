Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kurz vor den Herbstferien: Bahnstreckensperrung in Franken hat auch Auswirkungen für Reisende aus Chemnitz

Die Strecken von Nürnberg nach Hof und Marktredwitz werden normalerweise mit Triebwagen mit Neigetechnik befahren. Derzeit verkehren dahin nur Busse.
Die Strecken von Nürnberg nach Hof und Marktredwitz werden normalerweise mit Triebwagen mit Neigetechnik befahren. Derzeit verkehren dahin nur Busse. Bild: Ingolf Wappler
Die Strecken von Nürnberg nach Hof und Marktredwitz werden normalerweise mit Triebwagen mit Neigetechnik befahren. Derzeit verkehren dahin nur Busse. Bild: Ingolf Wappler
Die Strecken von Nürnberg nach Hof und Marktredwitz werden normalerweise mit Triebwagen mit Neigetechnik befahren. Derzeit verkehren dahin nur Busse. Bild: Ingolf Wappler
Chemnitz
Kurz vor den Herbstferien: Bahnstreckensperrung in Franken hat auch Auswirkungen für Reisende aus Chemnitz
Von Ingolf Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer derzeit mit dem Zug über Hof nach Nürnberg reisen möchte, braucht viel Geduld. Der Abschnitt zwischen Pegnitz und Hersbruck wurde wegen gravierenden Schäden an mehreren Brücken komplett gesperrt.

Die Entscheidung kam abrupt: Ende vergangener Woche entschied die Deutsche Bahn, die stark befahrene Strecke zwischen Hof, Bayreuth und Nürnberg ab vergangenen Freitag zu sperren. Güterzüge durften schon seit Monatsbeginn nicht mehr durch das Pegnitztal fahren, nun traf es auch den Personenverkehr. Betroffen sind alle Reisenden, die aus...
